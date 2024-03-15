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Altınordu, 1461 Trabzon FK'yı mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 14. sırada bulunan Altınordu, yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği 1461 Trabzon FK'yı mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 14. sırada bulunan Altınordu, yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği 1461 Trabzon FK'yı mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 29. hafta mücadelesinde yarın 1461 Trabzon FK'ya konuk olacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altınordu, 31 puanla 14. sırada bulunurken, ev sahibi 1461 Trabzon FK ise 52 puanla 5. basamakta yer alıyor. Alt sıralardan kurtulmak ve 9 maçlık dış sahadaki galibiyet özlemeni bitirmek isteyen Altınordu, rakibini mağlup ederek orta sıralara yükselmeyi hedeflerken, ev sahibi 1461 Trabzon FK ise İzmir ekibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Sezonun ilk yarısında Altınordu'nun ev sahipliğinde oynanan müsabaka iki tarafın karşılıklı golleriyle 2-2 sona ermişti.

Öte yandan zorlu müsabakayı Isparta bölgesinden Berkan Çetin yönetecek. Çetin'in yardımcılıklarını Kurtuluş Aslan ile Kerem İlitangil yapacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

1461 Trabzon Altınordu Spor Güncel Haberler

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