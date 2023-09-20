Altın Palet Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Balıkesir'de yapılacak
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Altın Palet Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, Balıkesir Büyükşenir Belediyesi'nin katkılarıyla Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilecek. Şampiyonada, 23 sporcu ve sporcuların dalış eşleri mücadele edecek.
Altın Palet Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, 27-30 Eylül'de Balıkesir'de yapılacak.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesindeki 2023 Altın Palet Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, Balıkesir Büyükşenir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek.
Şampiyonada, 23 sporcu ve sporcuların dalış eşleri mücadele edecek.
Kaynak: AA / Spor