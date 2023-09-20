Altın Palet Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Balıkesir'de yapılacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Altın Palet Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, Balıkesir Büyükşenir Belediyesi'nin katkılarıyla Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilecek. Şampiyonada, 23 sporcu ve sporcuların dalış eşleri mücadele edecek.