Altekma'nın CEV Kupası İçin Son Şansı

EFELER Ligi Play-Off 5-6 Etabı ilk maçında evinde 3-1 yendiği Alanya Belediyespor'a deplasmanda aynı skorla mağlup olarak seride durumun 1-1'e gelmesine engel olamayan Altekma yarın evinde rakibiyle üçüncü ve son maçına çıkacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu. İzmir ekibi karşılaşmayı kazanması halinde sezonu 5'inci sırada bitirip CEV Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Altekma yenilirse 6'ncı olup Challenge Kupası'na katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor