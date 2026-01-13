Altekma'nın Benfica takvimi netleşti

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği CEV Challenge Kupası'nda Hollanda ekibi Sliedrecht Sport'u eleyerek 8'li Finaller Turu'nda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşen Altekma'nın maç programı belli oldu. İzmir temsilcisi son 16 takımın yer aldığı bu turdaki ilk maçına 21 Ocak'ta saat 21.00'de Lizbon'da çıkacak. Mücadelenin rövanşı ise 28 Ocak'ta İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de oynanacak. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İlk düdük Portekiz'de, turun kaderi İzmir'de belli olacak. Tüm İzmirlileri rövanş maçında tribünleri doldurmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor