Altekma, Paolo Zonca ve Berk Dilmenler'i kadrosuna kattı
Voleybol Efeler Ligi ekibi Altekma, İtalyan smaçör Paolo Zonca ve pasör çaprazı Berk Dilmenler ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı.
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 29 yaşındaki İtalyan smaçör Paolo Zonca ve 22 yaşındaki pasör çaprazı Berk Dilmenler ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasında, "Paolo Zonca, 2026-2027 ve 2027-28 sezonlarında Altekma formasını giyecek ve başarıya giden yolculuğumuzda bizimle birlikte olacak." denildi.
Açıklamada Berk Dilmenler ile de 2 yıllık sözleşme imzaladığını belirtildi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör