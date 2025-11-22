Haberler

Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 Mağlup Etti

Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 Mağlup Etti
Güncelleme:
SMS Grup Efeler Ligi 5. hafta karşılaşmasında Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı 3-2'lik sonuçla galip geldi. Üst üste kazanan Altekma, ligdeki 3. galibiyetini elde etti.

SALON: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Eyüpcan Kayışçı

ALTEKMA: Maksim Buculjevic, Cafer Kirkit, Jordan Ewert, Bertuğ Öndeş, Gabriel Candido, Emir Pınar (Arda Kara, Dünya Kandemir, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Ulaş Dokumacı)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Halil Yücel, Selim Yıldız, Özgür Benzer, Ali Fazlı, Slavchev Bardarov (Fatih Yorumez, Eyüp Demirbiler, Bradley Gunter, Mustafa Cervatoğlu, Ferreira Leonardo)

SETLER: 18-25, 25-23, 28-26, 18-25, 15-4

Sms Grup Efeler Ligi 5'inci hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 18-25, 25-23, 28-26, 18-25, 15-4 sonuçlandı. Bu sonuçla Altekma ligdeki 3'üncü galibiyetini alarak tırmanışını sürdürdü. Altekma'da Candido Gabriel ve Ewert Jordan mücadeleyi 28'er sayıyla tamamlarken Cafer Kirkit 13, Emir Pınar 11 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

