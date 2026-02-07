Altekma, İBB Spor Kulübü ile Deplasmanda Karşılaşacak
EFELER Ligi'nde geçen hafta evinde Gaziantep Gençlik'i 3-0 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdikten sonra hafta içinde Kupa Voley çeyrek final maçında Ziraat Bankkart'a 3-0'lık skorla elenen Altekma yarın ligde deplasmanda İBB Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde saat 16.30'da başlayacak 18'inci hafta mücadelesini Erdal Akıncı, Onur Coşkun hakem ikilisi yönetecek. Ligde 17 maçta 7 galibiyet alarak 8'inci sırada yer bulan İzmir temsilcisi, 16 müsabakada 5 galibiyet elde eden 11'inci basamaktaki İstanbul ekibini ilk yarıda evinde 3-2 mağlup etmişti.