Altekma, Galibiyet Serisini Üç Maça Çıkardı

EFELER Ligi'nde deplasmanda Gaziantep Gençlik'i 3-1, evinde İBB Spor'u 3-2 yendikten sonra dün hafta içi mesaisinde konuk olduğu Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkan Altekma gözünü üst sıralara dikti. Ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet alarak 5'inci basamağa tırmanan İzmir ekibinde cumartesi günü iç sahada oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi yüzler gülüyor.

Bu sezon ülkemizi CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek Altekma'da Yönetim Kurulu Üyesi Burak Köse, "Geçen sezonki kadromuzu koruyup, 3 takviye yaptık. Başarılı sonuçlar bizim için sürpriz değil. Sahada sonuna kadar savaşıyoruz. Neler yapabileceğimizi gösterdik. Evimizde Fenerbahçe'yi de yenerek 4'te 4 yapmak istiyoruz. Heyecanımız da hedeflerimiz de büyük" diye konuştu.