Altekma, Dmitrii Bahov ile Yollarını Ayırdı

Altekma, Dmitrii Bahov ile Yollarını Ayırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altekma, smaçör pozisyonundaki 35 yaşındaki Dmitrii Bahov ile yollarını ayırdığını açıkladı. İzmir ekibi, 2024-2025 sezonu sonrası kadro yapılanmasına başladı.

Altekma, smaçör pozisyonunda oynayan 35 yaşındaki Dmitrii Bahov ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonunu play-off maçları sonunda 6. sırada tamamlayarak gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkını elde eden Altekma, yeni sezon çalışmalarına şimdiden başladı. İzmir ekibi, ilk olarak kadrosunda düşünmediği isimlere veda etme kararı alarak smaçör pozisyonunda oynayan 35 yaşındaki Dmitrii Bahov ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili Altekma'dan yapılan açıklamada, "Dmitrii Bahov ile yollarımız ayrılmıştır. Bahov'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Katkıları için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.