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Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti

Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti
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SMS Grup Efeler Ligi'nde 3. haftanın kapanış karşılaşmasında Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada setler 25-19, 25-23, 22-25 ve 33-31 sonuçlandı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

Altekma: Buculjevic, Dimitrii, Emir Pınar Gülhan, Gutierrez, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Mehmet Boğaçhan Zambak, Özgür Karababa)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Arda Bostan, Morales, Fatih Eren Uğur, Abreu, Panou, Yiğit Yıldız (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Emre Berat Fırat, Erhan Hamarat, Muhammet Ertuğrul, Gökhan Çatal)

Setler: 25-19, 25-23, 22-25, 33-31

Süre: 135 dakika (27, 30, 32, 46)

Sms Grup Efeler Ligi'nde 3. haftanın kapanış karşılaşmasında Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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