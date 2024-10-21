Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti
SMS Grup Efeler Ligi'nde 3. haftanın kapanış karşılaşmasında Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada setler 25-19, 25-23, 22-25 ve 33-31 sonuçlandı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu
Altekma: Buculjevic, Dimitrii, Emir Pınar Gülhan, Gutierrez, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Mehmet Boğaçhan Zambak, Özgür Karababa)
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Arda Bostan, Morales, Fatih Eren Uğur, Abreu, Panou, Yiğit Yıldız (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Emre Berat Fırat, Erhan Hamarat, Muhammet Ertuğrul, Gökhan Çatal)
Setler: 25-19, 25-23, 22-25, 33-31
Süre: 135 dakika (27, 30, 32, 46)
Sms Grup Efeler Ligi'nde 3. haftanın kapanış karşılaşmasında Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.