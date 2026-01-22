Altekma, CEV Challenge Kupası'nda Benfica'ya mağlup oldu
CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu'ndaki ilk maçında Altekma, iki set öne geçmesine rağmen Benfica'ya mağlup oldu. İzmir temsilcisi, rövanş maçında tur atlama şansını sürdürmek için 3-0 veya 3-1 kazanması gerekiyor.
CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'ya 3-2 mağlup olan Altekma, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan yenilgiyle ayrılarak büyük fırsat kaçırdı. Rakibi karşısında ilk 2 seti 25-23 ve 28-26 üstün tamamlayarak büyük avantaj yakalayan İzmir temsilcisi sonraki setleri 26-24, 25-19 ve 15-12 kaybederek mağlubiyetten kurtulamadı. Benfica ile rövanş maçına 28 Ocak Çarşamba günü evinde çıkacak Altekma, bu müsabakada 3-0 ya da 3-1 üstünlük kurarsa turu atlayan taraf olacak. Maç, Altekma'nın 3-2 galibiyetiyle biterse altın seti kazanan takım yoluna çeyrek finalde devam edecek.