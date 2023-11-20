Altay, U19 takımını 3-1 mağlup etti
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1'inci Lig'de son 5 karşılaşmasını kaybeden Altay, milli maç arasında U19 takımıyla yaptığı antrenman maçını 3-1 kazandı. A takımın gollerini Deniz Kadah (2) ve Enes Yetkin atarken, U19'un golü Nurettin Küçükdeniz'den geldi. Başkan Murat Pervane de karşılaşmayı takip etti.
1'inci Lig'de son 5 karşılaşmasını kaybederek galibiyet özlemi 10 haftaya yükselen son sıradaki Altay, milli maç nedeniyle lige verilen arada U19 takımı ile oynadığı antrenman maçını 3-1 kazandı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde oynanan müsabakada A takımın gollerini Deniz Kadah (2) Enes Yetkin atarken, U19'un golü Nurettin Küçükdeniz'den geldi. Geçen hafta göreve gelen Başkan Murat Pervane de karşılaşmayı takip etti. Altay, ligde pazar günü Çorum FK deplasmanında çıkış arayacak.