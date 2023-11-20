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Altay, U19 takımını 3-1 mağlup etti

1'inci Lig'de son 5 karşılaşmasını kaybeden Altay, milli maç arasında U19 takımıyla yaptığı antrenman maçını 3-1 kazandı. A takımın gollerini Deniz Kadah (2) ve Enes Yetkin atarken, U19'un golü Nurettin Küçükdeniz'den geldi. Başkan Murat Pervane de karşılaşmayı takip etti.