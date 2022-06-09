Altay Kulübünün gündeminde teknik direktör değişikliği yok - Haberler

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Altay Kulübünün gündeminde teknik direktör değişikliği yok

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altay Kulübünün gündeminde teknik direktör değişikliği yok

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile sözleşmelerinin devam ettiğini, başka bir teknik direktörle görüşmediklerini açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile sözleşmelerinin devam ettiğini, başka bir teknik direktörle görüşmediklerini açıkladı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kamuoyunda kulübün teknik direktörlük görevi ile ilgili çeşitli haberlerin yer aldığı belirtildi.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ile sözleşmemiz devam etmekte olup başka herhangi bir teknik direktör ile doğrudan veya dolaylı temasımız bulunmamakta ayrıca böyle bir yaklaşım tarafımızca doğru bulunmamaktadır. Kulübümüzle ilgili gelişmeler konusunda, yalnızca kulübümüz resmi hesaplarından yapılacak bilgilendirmelerin dikkate alınmasını rica ederiz."

AA / Ali Korkmaz - Spor

Sinan Kaloğlu Altay Spor Haberler

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