Altay Kulübünde Başkanlar Arası Gerilim Sürüyor
Güncelleme:
Altay Kulübü'nde olağanüstü genel kurul süreci devam ederken, eski başkan Yüksel Gürüz, mevcut yönetimi ağır sözlerle eleştirdi. Gürüz, kulübün borçlanmasına ve yapılacak anlaşmalara karşı sert bir duruş sergileyerek, Altay'ın geleceğini korumak için mücadele edeceğini belirtti.

3'üncü Lig kulüplerinden Altay'da sular durulmuyor. Temmuz ayında başlatılan imza kampanyasına 200'ün üzerindeki kulüp üyesinin katılmasıyla olağanüstü genel kurul kararı almak zorunda kalan ve görevi fiilen bırakan Başkan Yüksel Gürüz, 16 Ağustos'ta yapılacak kongreye kadar yönetimi devralan Sinan Kanlı'ya sosyal medya hesabı üzerinden yüklendi. Başkan Gürüz, "Altay tek kuruş ödeme yapılmadığı için yüksek vaatlerle borçlandırılıyor. Paranız yoksa niye göreve geldiniz? Borcu artırarak şov yapmak Altay'a bir bıçak daha saplamaktır. Altay'ın geleceği için biz bunu yapmadık. Altay'ı borca sokanlar hesap verecek, söz veriyorum" dedi.

Resmi olmasa da yönetimi devralan Sinan Kanlı, kulüpten ayrılan futbolculardan Emre Tangeldi ve Ali Kızılkuyu'yu hafta içinde yuvaya döndürmüştü. Başkan Gürüz, "FIFA dosyaları için bir ödeme yapılmadı. Futbolculara ödeyemeyecekleri paralar önererek Altay'ın borç yükünü arttırdıklarını duyuyorum. Kulübü taahhüt altına alacak bol sıfırlı vaat sözleşmelerine göz yummayacağım. Kimseye Altay'ın yetim hakkını yedirtmem. Lafla peynir gemisinin yürümeyeceğini herkes gördü. Genel kurula kadar hiç bir belgeye imza atmayacağımı kamuoyuna duyuruyorum" cümlelerini kurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
