Altay, Kırklarelispor ile Son Maçına Çıkıyor

Ceyhun'un haftalar önce sezonu kapattığı, Hikmet'in kadro dışı kaldığı İzmir ekibinde sakatlığı bulunan Mehmet Gündüz ve Sefa da görev yapamayacak. Altay'da geçen hafta Isparta 32 Spor deplasmanında olduğu gibi Murat Uluç, Ozan, Deniz, Özgür gibi tecrübeli oyuncuların kadroda yer alması beklenmiyor. FIFA tarafından 6 puanının silinmesiyle 22 puana düşen 17'nci sıradaki Altay, 40 puanı bulunan 11'inci basamaktaki Kırklarelispor'a karşı genç oyuncularıyla prestij mücadelesi verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor