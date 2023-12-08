Altay'ın yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu

Trendyol 1. Lig takımlarından Altay'ın bu sezonki 4. teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu. Altay Kulübü, Yusuf Şimşek'in teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın bu sezonki 4. teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek'in Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde asbaşkan Erdal Kırtaş ile bir araya gelerek sözleşme imzaladığı belirtildi.

Altay'da bu sezon daha önce teknik direktör olarak Ayhan Tuna Üzümcü, Djilali Bahloul ve Serkan Afacan görev almıştı.