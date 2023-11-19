Altay'ın tecrübeli kalecisi Ozan Evrim Özenç forma hasret kaldı

Altay'ın tecrübeli kalecisi Ozan Evrim Özenç, bu sezon formaya hasret kaldı. Grip ve teknik ekip tercihi nedeniyle son 4 maçta kadroda yer almayan Ozan, eski formunu yakalayamadı.

Altay'ın tecrübeli kalecisi Ozan Evrim Özenç, bu sezon formaya hasret kaldı. Sadece 5'inci haftadaki Erzurumspor deplasmanında ilk 11'de yer alan 30 yaşındaki file bekçisi, 4-0 kaybettikleri maçın ardından tekrar şans bulamadı. Son 4 karşılaşmada kadroda yer almayan kaleci Ozan'ın 2 hafta kadar grip nedeniyle takımdan ayrı kaldığı öğrenilirken, son 2 maçta ise teknik ekip tercihiyle kadroya alınmadığı belirtildi.

Geçen sezonki olaylı Göztepe derbisinde saldırıya uğrayan kaleci Ozan, nisan ayında dizinden sakatlık yaşayıp ameliyat olmuştu. Bu sezon iyileşen deneyimli eldiven eski formunu bir türlü yakalayamadı. Son olarak evinde Eyüpspor'a 7-1 mağlup olan Altay'da birinci kaleci olarak Eren Karataş görev yaparken, yedek kaleci ise yine altyapıdan yetişen Mustafa Çalışkan oldu.