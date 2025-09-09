Altay'ın Kalecisi Ozan Evrim Özenç'in Durumu Ciddi
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Altay, Uşakspor'a 2-0 yenilirken, kaleci Ozan Evrim Özenç diz çapraz bağlarında yırtık ve menisküste ödem tespit edildi. Ozan'ın en az 4 hafta forma giyemeyeceği, tedavisinin ise 6 haftayı bulabileceği bildirildi.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk maçında deplasmanda Uşakspor'a 2-0 yenilen Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç'ten kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların geçen hafta kupada deplasmanda oynadığı Bursa Yıldırımspor müsabakasında 19'uncu dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin çekilen MR'ında diz çapraz bağlarında ikinci derece yırtık ve menisküste ödem tespit edildi. Uşak deplasmanında görev yapamayan kaleci Ozan'ın en az 4 hafta forma giyemeyeceği, tedavisinin 6 haftayı bulabileceği bildirildi. Altay'da geçen hafta Ozan'ın yokluğunda kaleyi altyapıdan yetişen 20 yaşındaki Ulaş Hasan Özçelik korudu.