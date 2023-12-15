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Altay'ın genç stoperi Efe Sarıkaya'nın sözleşme uzatma isteği

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Altay'ın genç stoperi Efe Sarıkaya'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmadığı ve Paris Saint-Germain'in ilgisini çektiği belirtildi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da genç stoper Efe Sarıkaya'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmadığı öğrenildi. Son olarak geçen hafta iç sahada oynanan Boluspor müsabakasında Fransa'nın ünlü kulübü Paris Saint-Germain tarafından izlenen 18 yaşındaki milli futbolcunun menajeriyle Başkan Murat Pervane'nin görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Altyapıdan yetişen Efe, sözleşmesini yenilemezse sezon sonu serbest kalacak ve Altay önemli bir bonservis gelirinden olacak. İsmi Süper Lig kulüpleriyle de anılan genç savunmacının piyasa değeri 550 bin Euro olarak gösterilirken, mali sıkıntılarla boğuşan siyah-beyazlılar oyuncuyu ikna edip kontrat yenilemek istiyor. Efe bu sezon ligde 12 karşılaşmada 1051 dakika süre buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Efe Sarıkaya Fransa Altay Futbol Spor Güncel Haberler

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