Altay'ın genç stoperi Efe Sarıkaya Bodrumspor'a transfer oluyor

Altay'ın genç stoperi Efe Sarıkaya, Bodrumspor ile anlaşmak üzere. Altay yönetimi Efe'yi 450 bin Euro bonservis bedeliyle satarak maddi açıdan rahatlamayı planlıyor.

Altay'da forma giyen genç stoper Efe Sarıkaya önümüzdeki günlerde yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulübün önceki sezon Süper Lig'in son haftalarında ilk kez forma şansı verip, geçen sezon 1'inci Lig'de vitrine çıkardığı 17 yaşındaki savunma oyuncusu Bodrumspor'la anlaşmak üzere. Transfer görüşmelerini bizzat yürüten Altay Başkanı Ayhan Dündar'ın yeşil-beyazlı yönetimle son pazarlıkları yaptığı öğrenildi. Milli futbolcunun da Bodrum ekibine gitmeyi kabul ettiği ifade edildi.

Altay yönetimi Efe'yi 450 bin Euro bonservis bedeliyle satarak az da olsa maddi açıdan rahatlamak istiyor. Milli defans oyuncusunun bir sonraki satışından Altay'ın yüzde 20 pay alacağı bildirildi. Siyah-beyazlılar Efe'nin satışından gelecek parayla Portekizli gol kralı Marco Paixao'nun kalan alacaklarını ödemenin planlarını yapıyor. Afyon kampına katılan ancak alacağının bir bölümü yatırılması üzerine takımdan ayrı bireysel çalışan Paixao, yönetimden ödeme bekliyor.

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023