Altay'ın genç futbolcuları U19 takımıyla sezonu açtı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi A takım kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki 2 genç futbolcu, sezonu U19 takımıyla açtı. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen santrfor Ünal Alihan Kavlak ile orta saha oyuncusu Özay Hepgüler, geçen hafta sonu başlayan U19 Elit B Ligi'nde görev yaptı.

İzmir temsilcisi ligdeki ilk maçında deplasmanda Isparta 32 Spor'u 1-0 mağlup ederken, ilk 11'de sahaya çıkan Alihan ve Özay müsabakada 90'ar dakika oynadı. Bu sezon Alihan ve Özay'ın A takımda da forma giyeceği belirtildi. Altyapıdan A takıma alınan bir diğer isim olan sağ bek Ali Solmaz ise U19 takımı kadrosunda yer almadı.