Haberler

Altay, İlk Galibiyetini Arıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kötü bir başlangıç yapan Altay, Bornova 1877 ile oynayacağı maçta sezonun ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Takım, üst üste galibiyetler alarak düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 4 maçında 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak sezona kötü başlayan Altay, cumartesi günü Manisa'da oynanacak Bornova 1877 karşılaşmasında ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor. En son 2022-23 sezonunda galip gelemediği ilk 4 haftayı 1 puanla tamamlayan siyah-beyazlılar, 5'inci haftada evinde Bodrum FK'yı 2-0 yenerek siftah yapmıştı.

İzmir temsilcisi 2003-04'te ise ilk 5 müsabakada 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak lige kötü bir başlangıç yapmıştı. Altay bu hafta Bornova temsilcisini yenemezse 22 yıl sonra ilk 5 maçta 3 puanı bir arada görememiş olacak. Son 2 sezonda 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan transfer yasaklısı Altay, üst üste galibiyetler alarak düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Tüm gemilerle irtibat kesildi, aktivistler açlık grevine başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sumud Filosu'nda yer alan Türk vekil, İsrail'in saldırılarını anlattı

Sumud Filosu'nda yer alan Türk vekil, İsrail'in saldırılarını anlattı
Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Türkiye uyumadı! Haberi duyan sokağa çıktı, konsolosluk taşlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.