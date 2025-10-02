Altay, İlk Galibiyetini Arıyor
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kötü bir başlangıç yapan Altay, Bornova 1877 ile oynayacağı maçta sezonun ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Takım, üst üste galibiyetler alarak düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 4 maçında 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak sezona kötü başlayan Altay, cumartesi günü Manisa'da oynanacak Bornova 1877 karşılaşmasında ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor. En son 2022-23 sezonunda galip gelemediği ilk 4 haftayı 1 puanla tamamlayan siyah-beyazlılar, 5'inci haftada evinde Bodrum FK'yı 2-0 yenerek siftah yapmıştı.
İzmir temsilcisi 2003-04'te ise ilk 5 müsabakada 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak lige kötü bir başlangıç yapmıştı. Altay bu hafta Bornova temsilcisini yenemezse 22 yıl sonra ilk 5 maçta 3 puanı bir arada görememiş olacak. Son 2 sezonda 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan transfer yasaklısı Altay, üst üste galibiyetler alarak düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.