Altay, İlk Galibiyetini Arıyor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 4 maçında 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak sezona kötü başlayan Altay, cumartesi günü Manisa'da oynanacak Bornova 1877 karşılaşmasında ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor. En son 2022-23 sezonunda galip gelemediği ilk 4 haftayı 1 puanla tamamlayan siyah-beyazlılar, 5'inci haftada evinde Bodrum FK'yı 2-0 yenerek siftah yapmıştı.

İzmir temsilcisi 2003-04'te ise ilk 5 müsabakada 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak lige kötü bir başlangıç yapmıştı. Altay bu hafta Bornova temsilcisini yenemezse 22 yıl sonra ilk 5 maçta 3 puanı bir arada görememiş olacak. Son 2 sezonda 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan transfer yasaklısı Altay, üst üste galibiyetler alarak düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.