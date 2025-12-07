Altay krizden 3 puan çıkardı

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, hafta içinde yönetimin olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından çıktığı ilk maçta evinde Eskişehir Anadoluspor'u 2-0 yenerek moral buldu. Puan silme ve küme düşürülme yaptırımları olan FIFA dosyalarıyla boğuşurken, bahis soruşturmasında 8 futbolcunun ceza almasıyla masa başında ağır darbeler alan siyah-beyazlı yönetim havlu atarken, yaşanan krizlere rağmen teknik ekip ve futbolcular aldıkları 3 puanla, "Biz daha pes etmedik" mesajı verdi.

Eskişehir Anadoluspor karşısında ilk yarıda 37 yaşındaki kaptanı Özgür Özkaya'nın frikikten attığı golle öne geçip, ikinci devrede genç santrforu Ünal Alihan Kavlak'ın (19) profesyonel kariyerindeki ilk golüyle maçı 2-0 kazanan Altay, bu sezon İzmir'deki ilk zaferini elde etti. Üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından galibiyeti hatırlayan İzmir temsilcisi, 12 hafta sonunda 9 puana ulaşıp averajla düşme hattından kurtuldu. Siyah-beyazlılar, ilk yarının son 3 maçında düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK (D), Nazillispor ve Afyonspor'la (D) karşılaşacak.

SİNAN KANLI'DAN YENİ MESAJ

Altay'da görevi bırakma kararı alan Başkan Sinan Kanlı, İzmir'in siyah-beyazlı kulübe sahip çıkmasını istedi. Başkan Kanlı, "FIFA dosyalarının bombardımanı altındayken ve 8 as oyuncumuzu kaybettiğimiz noktada kulübümüzün hiçbir ferdi mücadeleyi bırakmıyor. Büyük Altay gerek camiası, gerekse İzmir'in tüm yönetimleri tarafından bu kadar yalnız bırakılmamalı. Bizler tüm ekip olarak yalnız kaldığımız mücadelenin sonunda mağlup olabiliriz. Ancak son ana kadar her şeyimizi koyar öyle bırakırız. Futbol sonuçlar oyunudur fakat; tarih onurlu, tertemiz mücadelemizi yazacaktır. Tüm camiamıza sesleniyorum. Bu onurlu mücadeleye katılmak için hala vaktiniz var küskünlük, kırgınlık, iktidar ya da muhalefet meselesi değil bu. Altay için bu mücadeleye katılın, el verin. Büyükler ölmez" diye konuştu.