Altay, Düşme Hattından Uzaklaşmak İçin Mücadele Edecek

Altay, Düşme Hattından Uzaklaşmak İçin Mücadele Edecek
Güncelleme:
3. Lig 4. Grup'ta Altay, son maçında Balıkesirspor'a yenilerek düşme hattına girdi. Önümüzdeki 5 maçta önemli rakiplerle karşılaşacak olan Altay, bu süreçte maksimum puan toplayarak devre arasında tehlikeli bölgelerden uzaklaşmayı hedefliyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde Balıkesirspor'a 1-0 yenilerek 6 puanda kalan ve yeniden düşme hattına giren Altay, ilk yarının son 5 maçında kendi rakipleriyle kozlarını paylaşacak. Bahis soruşturması nedeniyle lige verilen aranın ardından 9 puanlı Alanya 1221'e konuk olacak siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta evinde yine 9 puan toplayan Eskişehir Anadoluspor'la karşılaşacak. İzmir temsilcisi daha sonra sırasıyla 8 puanlı İzmir Çoruhlu FK (D), 2 puanlı Nazillispor ve 6 puanlı Afyonspor'la (D) rakip olacak. Altay bu periyotta maksimum puan toplayıp devre arasında tehlikeli bölgeden uzaklaşarak girmenin planlarını yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
