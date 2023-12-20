Altay, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Altay, rakip sahada Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Altay, Ümraniye Şehir Stadyumu'nda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Sabri Öğe
Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Cem Güzelbay (Ayuk dk. 46), Evren Korkmaz, Lukaku (Hüseyin Öztürk dk. 67), Feyzi Yıldırım (Hakkı Türker dk. 46), Kubilay Aktaş, Diakite (Serhat Kot dk. 88), Dabo, Metehan Altunbaş (Burhan Tuzun dk. 74), Ferhat Katipoğlu, Junior Fernandes
Yedekler: Arda Akbulut, Batuhan Yılmaz, Devran Şenyurt, Harun Alpsoy, Hıdır Aytekin
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Altay: Ozan Evrim Özenç (Eren Karataş dk. 78), Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Salih Sarıkaya, Özgür Özkaya, Tolga Ünlü (Arda Gezer dk. 78), Zeki Yıldırım (Kuban Altunbudak dk. 90+7), Ceyhun Gülselam, Mehmet Gündüz (Yusuf Tekin dk. 86), Deniz Kadah, Paixao
Yedekler: Tugay Gündem, Enes Yetkin, Caner Baycan, Murat Uluç, Ali Kızılkuyu, Erdem Özcan
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Gol: Paixao (dk. 6) (Altay)
Kırmızı kartlar: Efe Sarıkaya (dk. 27) (Altay), Dabo (dk. 29) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Cem Güzelbay, Evren Korkmaz, Diakite, Junior Fernandes, Ferhat Katipoğlu (Adanaspor), Özgür Özkaya, Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Eren Karataş (Altay) - İSTANBUL