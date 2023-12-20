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Altay, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Altay, rakip sahada Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Altay, Ümraniye Şehir Stadyumu'nda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Sabri Öğe

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Cem Güzelbay (Ayuk dk. 46), Evren Korkmaz, Lukaku (Hüseyin Öztürk dk. 67), Feyzi Yıldırım (Hakkı Türker dk. 46), Kubilay Aktaş, Diakite (Serhat Kot dk. 88), Dabo, Metehan Altunbaş (Burhan Tuzun dk. 74), Ferhat Katipoğlu, Junior Fernandes

Yedekler: Arda Akbulut, Batuhan Yılmaz, Devran Şenyurt, Harun Alpsoy, Hıdır Aytekin

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Altay: Ozan Evrim Özenç (Eren Karataş dk. 78), Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Salih Sarıkaya, Özgür Özkaya, Tolga Ünlü (Arda Gezer dk. 78), Zeki Yıldırım (Kuban Altunbudak dk. 90+7), Ceyhun Gülselam, Mehmet Gündüz (Yusuf Tekin dk. 86), Deniz Kadah, Paixao

Yedekler: Tugay Gündem, Enes Yetkin, Caner Baycan, Murat Uluç, Ali Kızılkuyu, Erdem Özcan

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Gol: Paixao (dk. 6) (Altay)

Kırmızı kartlar: Efe Sarıkaya (dk. 27) (Altay), Dabo (dk. 29) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Cem Güzelbay, Evren Korkmaz, Diakite, Junior Fernandes, Ferhat Katipoğlu (Adanaspor), Özgür Özkaya, Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Eren Karataş (Altay) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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