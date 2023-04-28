Altay'da Tolga ilk peşinde

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sağ bek olmasına rağmen bu sezon orta sahada görev yapan Tolga Ünlü, sezonun son 3 maçında kariyerinin ilk golünü atmaya çalışacak. Futbola Almanya'da Aschaffenburg altyapısında başlayan gurbetçi oyuncu 2010 yılında Konyaspor altyapısına transfer oldu. Konya ekibinde 2011'de profesyonel olup 1'inci Lig'de oynamaya başlayan Tolga, yeşil-beyazlı formayla 2012-13'te Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.

Konyaspor'la Süper Lig deneyimi yaşayıp daha sonra Akhisarspor'a transfer olan 33 yaşındaki oyuncu, oradan Erzurumspor'un yolunu tuttu. Daha sonra bir alt ligde yeniden Akhisar forması giyen Tolga, 2020-21'den bu yana Altay için ter döküyor. Kariyerinde Süper Lig'de 83, 1'inci Lig'de 173, Türkiye Kupası'nda 36, Süper Kupa'da 1, U21 Ligi'nde 14 maça çıkan Tolga, 1 kez bile gol sevinci yaşayamadı. Deneyimli futbolcu bu sezon 4 asistle takımına katkı sağladı.