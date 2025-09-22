Haberler

Altay'da Teknik Direktörlük Görevine Yusuf Şimşek Getirildi

Altay'da Teknik Direktörlük Görevine Yusuf Şimşek Getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Altay, teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'i atadı. Sinan Kanlı'nın açıklamasında, Şimşek'in kulübe hayırlı olmasını diledi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi. Kulüp tesislerinde yönetimin başında yer alan Sinan Kanlı ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam siyah-beyazlılarla el sıkıştı. Ligde 3 maçta 1 puan toplayan İzmir temsilcisinde Ramazan Kurşunlu'nun yerine göreve gelen Şimşek, kulüpte ikinci kez teknik adam olarak çalışacak.

Sinan Kanlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün A Takım teknik direktörlüğü için bugün futbol dünyamızın en yetenekli en önemli figürlerinden Yusuf Şimşek hocamızla bir araya geldik ve anlaştık. Yeni dönemde yükselen hedeflere birlikte yürüyeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun. Hoş geldin Yusuf Hocam" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İnfial yaratan görüntü! 3 kadın 1 erkeği köle gibi kullandı

3 kadın yüzüne maske taktıkları adamı köle gibi kullandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mabel Matiz'in savcılık ifadesi ortaya çıktı

"Müstehcenlik" soruşturması başlatılmıştı! İfadesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.