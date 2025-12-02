Haberler

Altay'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek Dönemi Sonuçsuz Geçti

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay, teknik direktör Yusuf Şimşek'in liderliğinde kötü bir performans sergileyerek sadece 5 puan topladı. Şimşek, 8 maçta 5 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Altay, amatöre düşme hattında yer alıyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek kötü gidişe engel olamadı. Siyah-beyazlı takımı sezonun ilk 3 maçında çalıştıran Ramazan Kurşunlu'nun yerine 4'üncü haftada göreve gelen tecrübeli teknik adam; 8 maçta 5 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet gördü. Altay, 50 yaşındaki çalıştırıcı önderliğinde 5 puan toplayıp, maç başına 0.63 puan ortalamasıyla oynadı.

İzmir temsilcisi Yusuf Şimşek yönetiminde Eskişehirspor'a 3-2, Söke 1970'e 4-1, Kütahyaspor'a 2-0 (D), Balıkesirspor ve Alanya 1221'e (D) 1-0'lık skorlarla boyun eğerken, Bornova 1877 (D) ve Karşıyaka ile 1-1 berabere kaldı. Yusuf Şimşek'in Altay'ı tek galibiyetini deplasmanda Tire 2021'i son dakika golüyle 2-1 yenerek aldı. Ligde 6 puanla amatöre düşme hattında yer alan Altay, bu hafta Eskişehir Anadoluspor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
