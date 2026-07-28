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Altay'da Onur Efe ve Ali Kızılkuyu ile yollar ayrılıyor

Altay'da Onur Efe ve Ali Kızılkuyu ile yollar ayrılıyor
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi yönetim belirsizliği nedeniyle çalışmalarına henüz başlamayan Altay'da sözleşmesi sona eren takımın önemli isimlerinden sağ kanat Onur Efe (24) ve orta saha Ali Kızılkuyu'nun (25) yol ayrımında olduğu iddia edildi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi yönetim belirsizliği nedeniyle çalışmalarına henüz başlamayan Altay'da sözleşmesi sona eren takımın önemli isimlerinden sağ kanat Onur Efe (24) ve orta saha Ali Kızılkuyu'nun (25) yol ayrımında olduğu iddia edildi. Geçen sezon başlamadan yuvadan ayrılıp daha sonra ikna edilerek yeniden anlaşma sağlanan iki futbolcu, kasım ayında yapılan bahis soruşturmasında ceza alarak sezonu kapatmıştı. Mukavelelerinin sona ermesiyle serbest kalan Onur ile Ali'nin yine veda hazırlığında olduğu ileri sürüldü. İki futbolcunun kısa süre içerisinde ödeme yapılmazsa başka kulüplere gideceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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