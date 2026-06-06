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Altay'da Teknik Direktör Karagöz kalacak

Altay'da Teknik Direktör Karagöz kalacak
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3. Lig ekibi Altay'da başkan adayı Sinan Kanlı, takımı ligde tutan teknik direktör Mehmet Can Karagöz ile sözleşme yenileme kararı aldı. Karagöz, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da kongre tarihi belirleyip başkanlığa yeniden aday olmaya hazırlanan Sinan Kanlı'nın geçen sezon takımı ligde tutan teknik direktör Mehmet Can Karagöz ile yola devam etme kararı aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona erecek genç teknik adamın kontrat yenileyerek yuvada kalacağı ifade edildi. Teknik patron Karagöz'ün yeni sezon öncesi hazırlık sürecini planladığı, kadronun korunmasını istediği bildirildi. Geçen sezon 19'uncu haftada üçüncü teknik direktör olarak göreve getirilen Mehmet Can Karagöz; 11 maçta, 2 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi ile takımı kümede tutmayı başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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