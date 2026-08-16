Altay'da kaleci krizi: Ulaş Hasan Özçelik rakipsiz kaldı
3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi kaleci Ulaş Hasan Özçelik, sakatlıkları nedeniyle diğer kalecilerin uzun süre sahalardan uzak kalmasıyla takımın birinci kalecisi konumuna yükseldi. Galip Semih Mendeş ve Poyraz Kırmızıalan'ın ameliyatları sonrası ilk yarıda forma giyemeyecek olması, genç file bekçisini takımın tek tecrübeli kalecisi yaptı. Altyapıdan gelen deneyimsiz isimler ise yedek bekleyecek.
3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi kaleci Ulaş Hasan Özçelik (21) rakipsiz kaldı. Genç file bekçisi siyah-beyazlı takımın birinci kalecisi olarak görev yapacak. Geçen sezon sakatlanan kalecilerden çapraz bağ ameliyatı olan Galip Semih Mendeş (20) ile menisküs ameliyatı olan Poyraz Kırmızıalan (17) ilk yarıdaki maçları büyük oranda kaçıracak.
İzmir temsilcisinde profesyonel lig tecrübesi bulunan tek kaleci konumundaki Ulaş, siyah-beyazlı ekibin 1 numarası olarak takımın kalesini koruyacak. Altay'da altyapıdan A takıma yeni alınan deneyimsiz file bekçileri Arhan Deniz (19), Kerem Can Göksal (19), Alp Çelikdere (17) ve Hasanege Güngör (17) ise yedekte görevin kendilerine gelmesini bekleyecek.