Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç forma şansı buldu

Altay'ın 1. Lig'deki kalecisi Ozan Evrim Özenç, sakatlığının ardından forma şansı buldu ve Boluspor maçında eldivenleri devraldı. Teknik direktör Yusuf Şimşek'in Adanaspor maçında da Ozan'ı görevlendireceği öğrenildi.

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç, geçen haftaki Boluspor maçıyla birlikte formasına kavuştu. Geçen sezon dizinden yaşadığı sakatlığın ardından yeni sezona formsuz başlayan ve ligde ilk 14 karşılaşmada sadece 1 kez şans bulan tecrübeli file bekçisi, Boluspor randevusunda 2'nci kez eldivenleri devraldı.

Bu karşılaşmada Altay'ın başında ilk sınavına çıkan teknik direktör Yusuf Şimşek, altyapıdan yetişen genç kaleci Eren Karataş'ı yedek soyundururken, ilk 11'de Ozan'ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın deplasmanda oynanacak Adanaspor karşılaşmasına yine maça Ozan'la başlayacağı öğrenildi.