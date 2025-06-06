Altay'da Hikmet Çolak'a Af Yolu Açıldı

Altay'da Hikmet Çolak'a Af Yolu Açıldı
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3'üncü Lig temsilcisi Altay'da kadro dışı kalan stoper Hikmet Çolak, yeni sezon çalışmalarında takımla birlikte yer alacak. Teknik direktör Tuna Üzümcü, Hikmet'i kadrosunda görmek istediğini belirtti.

3'üncü Lig temsilcisi Altay'da geçen sezon son haftalarda kadro dışı bırakılan stoper Hikmet Çolak'a af yolu göründü. Siyah-beyazlılarda geçen sezon görev yapan teknik direktör Gökhan Karaaslan tarafından disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan 20 yaşındaki savunmacının yeni sezon çalışmalarında yer alacağı bildirildi. Altay'da resmi sözleşme imzalamaya hazırlanan teknik direktör Tuna Üzümcü'nün Hikmet'i kadrosunda görmek istediği ve oyuncuyu kazanmak için hareket edeceği ifade edildi. Teknik patron Üzümcü daha önce kulüpte görev yaptığı dönemde Hikmet'i altyapıdan A takım kadrosuna dahil etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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