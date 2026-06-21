Altay'da kongre belirsizliği

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da olağanüstü genel kurul tarihinin halen açıklanmaması belirsizliğe neden oldu. İzmir temsilcisinde 26 Aralık 2025 ve 11 Mayıs 2026'da gerçekleşen son iki kongrede başkan adayı çıkmaması üzerine Sinan Kanlı başkanlığındaki mevcut yönetim göreve devam etme durumunda kaldı.

Siyah-beyazlıların, aralık ayındaki kongreden sonra 6 ay içerisinde yeni yönetimini belirlememesi halinde kulübe kayyum atanma riski doğacağı ileri sürülmüştü. Altaylı kurmayların bu konudaki incelemeleri sürdürdüğü, bu yüzden genel kurul tarihinin belirlenemediği ifade edildi. Altay'da başkanlığa yeniden aday olacak Sinan Kanlı'nın yönetim oluşturma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı