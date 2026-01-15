Altay'da gecikmeli imza töreni

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da altyapıdan yetişip 9 Ekim 2025'te 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan stoper Arif Yanarlı'nın imza töreni dün gerçekleştirildi. Kulüp binasında Başkan Sinan Kanlı ile bir araya gelen 18 yaşındaki savunma oyuncusu son haftalarda adını ilk 11'e yazdırarak dikkat çekmişti. Başkan Kanlı, "Altyapımızda büyük bir azim ve disiplinle çalışan, gelişimini her geçen gün sürdüren evladımız Arif Yanarlı ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayarak, profesyonel kariyer yolculuğuna ilk adımını attık" dedi.

Genç futbolcuya başarılarla dolu bir kariyer dileyen Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Bu süreçte; böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesine, gelişimine emek veren altyapı ekibimize ve A takımımızda genç oyuncumuza güvenerek şans veren Yusuf Şimşek ve ekibine teşekkür ediyorum. Altay, kendi evlatlarıyla büyümeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

Bu sezon 9 lig maçında 8 kez ilk 11'de yer alan Arif, toplam 712 dakika forma giydi. Genç kramponun üst liglerden kulüplerin dikkatini çekmeye başladığı ifade edildi.