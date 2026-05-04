Haberler

Altay'da Olağanüstü Genel Kurul 11 Mayıs'ta Yapılacak

Altay'da Olağanüstü Genel Kurul 11 Mayıs'ta Yapılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2025-2026 sezonunu kümede kalıp bitiren Altay'da olağanüstü genel kurul 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2025-2026 sezonunu kümede kalıp bitiren Altay'da olağanüstü genel kurul 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle haftaya ertelenen genel kurul, saat 18.00'de Atatürk Stadı içinde yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği'nde düzenlenecek. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle uzun süredir transfer yasağını açamayan ve eski futbolcularına olan borçları nedeniyle puan silme cezalarıyla karşı karşıya gelen siyah-beyazlılarda henüz bir başkan adayı çıkmadı. Mevcut Başkan Sinan Kanlı'nın ise önümüzdeki haftaya kadar nasıl bir karar alacağı da merak konusu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macron: ABD'nin Hürmüz'e yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceğiz

Fransa, ABD'ye destek verecek mi? Macron'un yanıtı hayli net
Rusya'da yaşlı bir kadın tanksavar roketatarıyla dolaşırken görüntülendi

Sokakta gören dönüp bir daha baktı
3 çocuk annesi Kader, iple asılı halde ölü buldu

3 çocuk annesi Kader'in korkunç sonu
Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Virüs lüks gemiyi esir aldı, ölüm haberleri art arda geldi
Macron: ABD'nin Hürmüz'e yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceğiz

Fransa, ABD'ye destek verecek mi? Macron'un yanıtı hayli net
Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor

Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı, havai fişeklerden böyle kaçtılar

Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı