Altay'da Başkan Kanlı, Eski Yönetimi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Güncelleme:
Altay Spor Kulübü Başkanı Sinan Kanlı, kulübü borç batağına sürüklediği gerekçesiyle eski başkan Özgür Ekmekçioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Kanlı, Ekmekçioğlu'nun kulüp üzerindeki borç yükünü artırdığını ve çözüm yollarının tükendiğini ifade etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay'da Başkan Sinan Kanlı, kulübü borç batağına sürüklediği gerekçesiyle eski başkan Özgür Ekmekçioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Kanlı, Kulüp Avukatı ve Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Külahcıoğlu Altıntoz ile birlikte İzmir Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu. Özgür Ekmekçioğlu yönetiminin kongrede ibra edilmediğini hatırlatan Sinan Kanlı, "Kulübümüzün bugün bulunduğu mali durumlarla ilgili çözüm üretmek adına daha önce defalarca görüşmeye çalıştığımız, çağrıda bulunduğumuz, arayıp ulaşamadığımız Sayın Özgür Ekmekçioğlu'na verdiğimiz süre doldu. Özgür Ekmekçioğlu hakkında adli makamlara başvurarak hukuka gitmekten başka çaremiz kalmamıştır" dedi.

"Altay'ın geleceğini kimse sorumsuzca ipotek altına alıp yok edemez, etmemeli" diyen Başkan Kanlı şöyle devam etti: "1 milyar Türk Lirası'na dayanan borç karşılığında, bu borcu üretenler yıllardır koydukları temliklerle kulübümüze en ufak bir yaşam alanı bırakmamışlardır. Bu büyük borca sebep olanların kulüpten alacaklı olması imkansızdır, mantığa ve matematiğe aykırıdır. Bu sürecin sonunda inanıyorum ki kulüpten aldıklarını iade edecek ve yarattığı enkazın faturasını mutlaka ödeyecektir. Özgür Ekmekçioğlu, tövbe kapısı her zaman herkese açık. Bir an önce yanlıştan dönebilirsin. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti adli makamları er ya da geç adeleti sağlayacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
