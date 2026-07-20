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Altay'da yeni ihtar İbrahim'den

Altay'da yeni ihtar İbrahim'den
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3. Lig temsilcisi Altay'da yaşanan yönetim belirsizliği sürerken, genç futbolcu İbrahim Kıravi alacakları için kulübe ihtarname gönderdi. Kulüpte daha önce bazı oyuncular sözleşmelerini feshetmiş, bir kısmı ise takımdan ayrılmıştı.

3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Altay'da yönetim belirsizliği yaşanırken, siyah-beyazlı takımda kulübe ihtarname gönderen son isim İbrahim Kıravi oldu. Altay altyapısına 2021'de transfer olup 2024'te profesyonel sözleşme imzalayan 20 yaşındaki sol bek, önceki sezon 2'nci Lig'de 3 maça çıkarken, geçen sezon 3'üncü Lig'de 15 müsabakada 1 gol attı. Mücadeleci oyunuyla dikkat çeken İbrahim, savunma oyuncusu olmasına rağmen sol kanatta da görev yaptı.

Genç futbolcunun alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladığı, ödeme yapılmaması halinde takımdan ayrılabileceği bildirildi. Altay'da Hikmet, Emre ve Ege sözleşmelerini tek taraflı feshetmişti. Aynı tehlikeyi Caner, Oktay ve İsa Toygar'da da yaşayan siyah-beyazlılarda, sözleşmesi biten Yunus Efe ve Sefa kulübe veda etti. Serbest kalma hakkı kazanan Ceyhun ve Özgür gibi tecrübeli isimlerin geleceği ise belirsiz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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