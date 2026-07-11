Altay'dan ayrılan Emre imzayı attı

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da kulübe alacaklarını tahsil etmek için ihtarname gönderdikten sonra ödemesi yapılmayınca sözleşmesini tek taraflı fesheden Emre Tangeldi'nin (20) yeni adresi aynı grupta yer alan Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor oldu. Altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulübe bonservis bedeli kazandırmadan yuvadan uçan Emre, yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Altay'la mart ayında profesyonel sözleşme imzalayan genç futbolcunun, transfer yasağı bulunan Eskişehir ekibinde oynamak için yeniden amatör statüye döneceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı