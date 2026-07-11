Haberler

Altay'dan ayrılan Emre imzayı attı

Altay'dan ayrılan Emre imzayı attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Altay'da alacağını tahsil edemeyen genç futbolcu Emre Tangeldi, sözleşmesini feshederek aynı gruptaki Eskişehirspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer yasağı nedeniyle amatör statüye döneceği belirtildi.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da kulübe alacaklarını tahsil etmek için ihtarname gönderdikten sonra ödemesi yapılmayınca sözleşmesini tek taraflı fesheden Emre Tangeldi'nin (20) yeni adresi aynı grupta yer alan Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor oldu. Altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulübe bonservis bedeli kazandırmadan yuvadan uçan Emre, yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Altay'la mart ayında profesyonel sözleşme imzalayan genç futbolcunun, transfer yasağı bulunan Eskişehir ekibinde oynamak için yeniden amatör statüye döneceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın babası: 10 yıl geçse de o anı unutamıyorum

15 yaşındaki Halil İbrahim şehadete böyle yürümüş: O anı unutamıyorum
Düğün Dernek 2'nin çekildiği 96 basamaklı ev satılıyor! İstenen fiyat dudak uçuklattı

Düğün Dernek 2'nin çekildiği ev satılıyor! İstenen fiyat inanılmaz
Dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek

Sıcaklar kavuracak! Bir bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı

İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun

Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun