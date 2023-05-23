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Altay Bayındır, saha çalışmalarına başladı

Altay Bayındır, saha çalışmalarına başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de bel fıtığı nedeniyle ameliyat edilen ve bir süredir sahalardan uzak kalan milli kaleci Altay Bayındır, bugün saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de bel fıtığı nedeniyle ameliyat edilen ve bir süredir sahalardan uzak kalan milli kaleci Altay Bayındır, bugün saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, geçtiğimiz haftalarda uzun süredir yaşadığı bel fıtığı nedeniyle ameliyat edilmiş ve tedavi sürecine girmişti. Başarılı file bekçisi, geçirdiği ameliyat sonrası bugün tekrar saha çalışmalarına başladı.

25 yaşındaki kaleci, bu sezon sarı-lacivertli formayla 26'sı Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi Elemeleri, 3'ü Avrupa Ligi Elemeleri, 8'i Avrupa Ligi ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 40 karşılaşmada forma giyerken, 14 maçta gole izin vermedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Altay Bayındır Fenerbahçe Spor Haberler

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