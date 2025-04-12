Altay Bayındır'ın beklediği fırsat ayağına geldi

İngiliz devi Manchester United kariyerinde sık sık hatalı goller yemesiyle gündeme gelen Andre Onana son olarak Lyon maçına da damga vurdu.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Deplasmanda oynadıkları maçta 2-2 berabere kalan Manchester United, galibiyeti Onana yüzünden kaçırdı. Manchester United'ın yediği iki golde de net hatası bulunan Onana, 90. dakikada yediği golle tepkilerle karşı karşıya geldi. Manchester taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmayan Onana büyük tepki çekti.

ELDİVENLERİ ALDI

Manchester United Teknik Direktörü Amorim, Onana'nın performansından memnun olmadığı için bir sonraki maçta Altay Bayındır'ı kalede oynatmaya karar verdi. Altay Bayındır'ın performansına göre gelecek haftalarda da kale Altay'a emanet edilebilir.