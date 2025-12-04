Haberler

Altay Başkanı Sinan Kanlı'dan görevi bırakma kararı

Altay Başkanı Sinan Kanlı'dan görevi bırakma kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Altay'da başkan Sinan Kanlı, kulübün borçları ve sportif başarısızlık nedeniyle görevi bırakma kararı aldığını duyurdu. Kanlı, kulübü ayakta tutmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Altay'da başkan Sinan Kanlı, kulübün acil ödenmesi gereken borçları ve sportif başarının sağlanamaması nedeniyle görevi bırakma kararı aldıklarını açıkladı. FIFA'dan gelen dava dosyaları nedeniyle kampanya başlattıklarını ancak beklenen yardımın sağlanmadığını dile getiren Sinan Kanlı, üst üste gelen dosyalara çözüm bulamadıkları için göreve devam etmelerinin doğru olmadığını söyledi.

Olağanüstü genel kurul kararı alıp görevi teslim edeceklerini belirten başkan Kanlı, "Ben büyük Altay'ı ve büyük Altaylı olmayı çok sevdim. Evladıma Altay adını verdim. Fakat geldiğimiz noktada ayrılıklar da sevdaya dahil. Hakkınızı helal edin Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı. Kulübü ayakta tutmak için maddi manevi büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Sinan Kanlı, yaptığı harcamaları hibe ederek kulübe alacak yazmayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı

147 milyon liralık skandalda memurla ilgili karar verildi
İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki skandal hırsızlığın ilk görüntüleri

İşte son yılların en büyük hırsızlığının ilk görüntüleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Kurbağaların rahatça çiftleşmesi için yapılan aşk tünelinde inşaat sona erdi

Uzmanları dinlediler, rahat çiftleşsinler diye tünel inşa ettiler
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Bolu'da köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek bir talepleri var

O ilde köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek talepleri var
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Türkiye adliyedeki 147 milyonluk hırsızlığı konuşuyor! Şüpheli memur hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi

Adliyeden 147 milyonluk vurgun yapan katip hakkında yeni gelişme
İmralı'ya giden MHP'li Feti Yıldız, Öcalan'la görüşmesini anlattı

İmralı'ya giden MHP'li isim Öcalan'la görüşmesini anlattı
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
Dünya Altın Konseyi 2026 tahminini açıkladı! Sürpriz senaryolar var

Dünya Altın Konseyi 2026 tahminini açıkladı! Sürpriz senaryolar var
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Real Madrid'de deprem: Yıldız isim aylarca yok

Real Madrid'de deprem! Aylarca forma giyemeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.