Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda reklam gelirlerinden yine mahrum kaldı

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5 hafta geride kalırken 6 puanla 10'uncu sırada yer alan Altay, bu periyotta iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda reklam gelirlerinden yine mahrum kaldı. Stadın LED reklam panoları için 28 Eylül'de yapılan ihaleyi alan firmaya geçtiğimiz yıllardan borcu bulunan siyah-beyazlıların, söz konusu firmayla temasa geçerek anlaşma sağladığı öğrenildi.

Bu hafta ligde Uşakspor'a konuk olacak İzmir ekibinin, bir sonraki hafta evinde oynayacağı Eskişehirspor maçına reklam almak için camianın güçlü isimleriyle temasa geçeceği öğrenildi. Alınacak reklamlarla kulübün ufak da olsa gelir elde etmeyi planladığı kaydedildi. Aynı stadyumda iç saha maçlarını oynayan Karşıyaka ise reklam panolarını kullanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı