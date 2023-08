Altay'a yabancı sermayeli enerji şirketi talip

İzmir'in köklü temsilcisi Altay'da yapılan olağanüstü genel kurul öncesi kulübe yabancı sermayeli bir enerji şirketinin talip olduğu ortaya çıktı. Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, şirketleşme çalışmalarının sürdüğünü ve kulübün her zaman spor kulübü olarak kalacağını belirtti.

İzmir'in köklü temsilcisi Altay'da 24-31 Ağustos'ta yapılarak, yönetimin kongre üyelerinden şirketleşme yetkisi isteyeceği olağanüstü genel kurul öncesi kulübe yabancı sermayeli bir enerji şirketinin talip olduğu ortaya çıkarken, yüksek divan kurulu konuyla ilgili açıklama yaptı. Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarda şirketleşme çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, siyah-beyazlıların her zaman spor kulübü olarak kalacağını, şirketleşmenin yalnız futbol şubesini kapsayıp, kulübün hiçbir zaman şahıs malı olmayacağını söyledi.

"Altay Yüksek Divan Kurulu adına bilgilerinize sunulmak üzere bir açıklama yapma gereği doğmuştur" diyen Ahmet Çoker, "Divan, her zaman Altay'dan yana taraf olmak dışında tarafsız ve bağımsızdır. Divan, geçmiş ve mevcut hiçbir görüşün tarafı değildir ve sadece Altay'ın ilkelerini gözetir. Bu dönemde yasaların gereği ve güncel ekonomik durumun muhtemel tek çıkış noktası olarak, futbol şubesinin yarışmacı haklarını temsil edecek bir şirket kuruluşu için altyapı hazırlama görevi üstlenmiştir. Değişmeyecek ana ilkeler her zaman geçerlidir. Bunlar; Kulüp her zaman spor kulübüdür sadece futbol şubesi bu kapsamdadır. Hiçbir zaman şahıs malı olmayacaktır. Tüm kulübün şirketleşmesi söz konusu değildir" dedi.

Çoker, hukuk kurulu ve mali kurulun konuyla ilgili çalıştığını da belirtti.

ENERJİ ŞİRKETİ MALEZYA'DAN

Altay'a talip olan enerji şirketinin Malezya merkezli dünyaca ünlü bir şirket olduğu öğrenildi. Yönetim binası Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki ikiz kuleler olan şirketin siyah-beyazlı kulübe talip olması camianın bir bölümünü heyecanlandırırken, bazı Altaylılar da kulübün şirketleşmesine karşı çıkıyor.

SEFA FORMAYA YAKIN

1'inci Lig'de sezona pazartesi günü Şanlıurfaspor deplasmanında başlayacak Altay'da geçen sezon zaman zaman forma şansı bulan stoper Sefa Özdemir'in yeni sezona ilk 11'de başlamaya hazırlandığı öğrenildi. İsveçli stoper Eric Björkander'in takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör Tuna Üzümcü'nün sol stoper olarak Sefa'yı ilk 11'e monte ettiği belirtildi.

Geçen sezon 9 lig maçında 515 dakika süre bulup 1 gol, 1 asistle oynayan Sefa'nın bu sezon siyah-beyazlı takımın bankolarından biri olacağı ifade edildi. Teknik patron Tuna Üzümcü'nün 25 yaşındaki Sefa'nın yanında ise sağ stoper olarak 42 yaşındaki tecrübeli savunmacı İbrahim Öztürk'ü oynatması bekleniyor.