Altay'a iki oyuncudan müjdeli haber

Altay'ın Göztepe derbisinde sakatlanan sağ bek Salih Sarıkaya ve sağ kanat Onur Efe'nin takımla antrenmanlara katılmasıyla teknik ekip rahat bir nefes aldı. Ayrıca, Deniz ve Özgür'ün milli maç arasında iyileşerek takıma dönmesi bekleniyor.

1'inci Lig'de taraftarı önünde kaybettiği Göztepe derbisinin ardından hazırlıklarına yeniden başlayan Altay'a iki oyuncusundan müjdeli haber geldi. Derbide sakatlanıp sahaya sedyeyle terk eden sağ bek Salih Sarıkaya ve sağ kanat Onur Efe'de korkulan olmadı. İki futbolcunun takımla antrenmanlara katılmasıyla teknik ekip derin bir nefes aldı.

Siyah-beyazlılarda dizinde ödem tespit edilen forvet Deniz ile ayak parmağı çatlayan sol bek Özgür'ün de milli maçlar nedeniyle lige verilen arada iyileşerek takıma katılması bekleniyor. Göztepe derbisinde görev yapamayan deneyimli iki futbolcunun gelecek haftaki Erzurumspor FK deplasmanına yetişmesi öngörülüyor.