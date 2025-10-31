Altay'a FIFA'dan Borç Darbesi: Acil Ödeme Gerekiyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalarda yakaladığı çıkışla düşme hattından kurtulan Altay'a eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan bir dava dosyası daha geldi. Eski başkanlardan Özgür Ekmekçioğlu döneminde forma giyen 3 yabancı futbolcuya 1.5 milyon Euro ödeme yapmaları gerektiğini 2 hafta önce açıklayan Başkan Sinan Kanlı, "Kulübümüze 500 bin Euro'luk yeni bir borç dosyası daha geldi. Acil ödenmesi gereken dosya sayısı 4'e yükseldi. İlk 3 dosyayı 15-20 günde kapatmazsak puan silme ve küme düşme cezasıyla karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.

Son gelen dosya borcunun 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin altını çizen Altay Başkan Kanlı, "Benim tek başıma bu yükü kaldırma şansım yok. Camianın desteğini bekliyoruz. Belki bir kampanya yapabiliriz. Borçlu olduğumuz oyuncularla pazarlıklar yaparak rakamı aşağı çekebiliriz. İsimleri açıklamak istemiyoruz" dedi. Borçları yüzünden gelen transfer yasakları nedeniyle 4 yıldır altyapı ağırlıklı kadrosu kalan, bu süreçte Süper Lig'den 3'üncü Lig'e düşen Altay, Sinan Kanlı önderliğinde 2 dosyayı kapatıp FIFA'daki dosya sayısını 21'e düşürmüştü. Öte yandan Sinan Kanlı, yönetimi ibra edilmeyen Ekmekçioğlu için pazartesi günü kulüp adına savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

KÜTAHYASPOR'A KARŞI ÜSTÜN

Ligde pazar günü deplasmanda son 4 maçını gol yemeden kazanan zirve takipçisi Kütahyaspor'la karşılaşacak Altay, rakibiyle şimdiye kadar oynadığı 7 resmi müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Altay, Kütahya ekibini konuk ettiği 4 randevuyu kazanırken, deplasmandaki 3 müsabakanın 1'inde galip geldi. Kütahyaspor iç sahada kez sahadan 1 puanla ayrıldı. İki takım en son 2016-17 sezonunda 3'üncü Lig'de karşı karşıya gelirken, o sezon siyah-beyazlılar Play-Off'tan 2'nci Lig'e yükseldi. Kütahyaspor ise Bölgesel Amatör Lig'e düştü. İzmir ekibi, rakibi karşısında en farklı galibiyetini kupada 26 Eylül 1990'da 7-1'lik skorla aldı.