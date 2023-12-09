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Altay, 4. teknik direktörünü belirledi

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Altay, 1. Lig'de kümede kalma umutları azalan takımın 4. teknik direktörü olarak Yusuf Şimşek'i göreve getirdi.

1'inci Lig'de kümede kalma umutları henüz ilk yarı bitmeden iyice azalan Altay, teknik direktör konusunda istikrar yakalayamadı. Ligde 14 maçta topladığı 5 puanın 3'ü puan silme cezası alması nedeniyle silinecek olan son sıradaki siyah-beyazlılar, şimdiye kadar 3 teknik adamın biletini keserek ilk yarı bitmeden 4'üncü teknik direktör olarak takımı Yusuf Şimşek'e emanet etti. Sezona geçen sezon da takımı çalıştıran Tuna Üzümcü ile başlayan Altay, ilk 5 maçta alınan 4 yenilgi, 1 galibiyet sonrası genç çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. İzmir ekibinde daha sonra oynanan 3 karşılaşmada Yardımcı Antrenör Özkan Kılıç takımı sahaya çıkarıp, 2 beraberlik elde etti. Sonrasında dümene geçen Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcı Djilali Bahloul, 4'te sıfır çekti. Son 2 müsabakada görev yapan teknik direktör Serkan Afacan da puan yüzü göremedi. Bu sezon 4'üncü teknik adam olarak Yusuf Şimşek'le sözleşme imzalayan Altay, pazartesi günü Boluspor'u konuk edecek.

ŞİMŞEK'LE YENİ SAYFA

Bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken 11 kez sahadan puansız ayrılan Altay, teknik direktörlük görevine getirilen tecrübeli çalıştırıcı Yusuf Şimşek'le beyaz bir sayfa açmaya çalışacak. Yıllarca Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil olmak üzere birçok kulüpte oynayarak Süper Lig'in yıldızlarından olup, ligde ve kupada şampiyonluklar yaşayan Yusuf Şimşek, futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlığa başladı. Turgutluspor, Denizlispor, Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu, Bandırmaspor, Karagümrük, Afyonspor ve Balıkesirspor'u çalıştıran 48 yaşındaki Şimşek son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig takımlarından Çorlu 1947 Spor'da görev aldı. Amatörde yaklaşık 5 ay görev alan Şimşek, Nisan 2023'ten beri takım çalıştırmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yusuf Şimşek Tuna Üzümcü Altay Futbol Spor Güncel Haberler

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