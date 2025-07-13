Altay, 3'üncü Lig Hazırlıklarına Başladı

3'üncü Lig'e düşen Altay yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz Salı günü teknik direktörlük görevine getirilen Ramazan Kurşunlu yönetiminde başlayacak. Siyah-beyazlıların 15 günlük ilk etap kampını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yapacağı açıklandı. Altay'ın ardından Afyonkarahisar ve Kırgızistan'da kamp yapacağı duyurulmuştu.

DEPREM BÖLGESİNDEN GENÇLERİ AĞIRLADI

Altay, Hatay'daki deprem bölgesinden İzmir'e gelen genç futbolcuları tesislerinde misafir etti.

Başkan Yüksel Gürüz ve Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu da genç sporcularla bir araya gelerek destek oldu. Altay'da tesislerde yemekleri ise gönüllü iki taraftarın yaptığı duyuruldu.