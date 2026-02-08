Haberler

Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star kadrosunda

Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star kadrosunda
Güncelleme:
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Shai Gilgeous-Alexander'ın sakatlık yaşaması üzerine üst üste ikinci kez NBA All-Star kadrosuna seçildi.

  • Alperen Şengün, sakatlanan Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine 2026 NBA All-Star Maçı için Dünya Takımı'na seçildi.
  • Alperen Şengün, bu sezon NBA'de oynadığı 44 maçta 20,8 sayı, 9,4 ribaund ve 6,3 asist ortalamasıyla oynadı.
  • 2026 NBA All-Star organizasyonu, 13-15 Şubat tarihlerinde Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'da yeni formatla düzenlenecek.

Nba'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine NBA All- Star kadrosuna dahil edildi.

ALPEREN ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ALL-STAR'DA

NBA'den yapılan açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver, Houston Rockets'ın pivotu Alperen Şengün'ü, sakatlanan Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine 2026 NBA All-Star Maçı için Dünya Takımı'na seçti." ifadeleri kullanıldı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon NBA'de oynadığı 44 maçta, 20,8 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamasıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi.

ALL-STAR NE ZAMAN?

Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

