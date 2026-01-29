Haberler

Alperen Şengün'ün double double performansı Houston'a yetmedi

NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşmayla devam etti. San Antonio Spurs deplasmanda karşılaştığı Houston Rockets'ı 111-99'luk skorla mağlup etti ve 32. galibiyetini kazandı. Bu sezonki 17. yenilgisini alan Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 35 dakika kaldığı parkede 18 sayı, 10 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Amen Thompson 25 sayı ve Kevin Durant de 24 sayı kaydetti. San Antonio'da ise Victor Wembanyama 28 sayı, 16 ribaund ile double double yaparken, De'Aaron Fox de 18 sayı, 8 asitle eşlik etti.

Cavaliers'tan, Lakers'a 30 sayı fark

Cleveland Cavaliers ise Rocket Arena'da mücadele ettiği Los Angeles Lakers'ı 129-99'luk skorla yendi. Ligde üst üste 5, toplamda da 29. galibiyetini elde eden Cleveland'da Donovan Mitchell 25 sayı ve Jaylon Tyson da 20 sayıyla ön plana çıktı. Bu sezonki 18. mağlubiyetini alan Lakers'ta ise Luka Doncic 29 sayı, LeBron James de 11 sayıyla müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 129 - Los Angeles Lakers: 99

Indiana Pacers: 113 - Chicago Bulls: 110

Miami Heat: 124 - Orlando Magic: 133

Toronto Raptors: 92 - New York Knicks: 119

Boston Celtics: 106 - Atlanta Hawks: 117

Memphis Grizzlies: 97 - Charlotte Hornets: 112

Dallas Mavericks: 105 - Minnesota Timberwolves: 118

Utah Jazz: 124 - Golden State Warriors: 140

Houston Rockets: 99 - San Antonio Spurs: 111 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
